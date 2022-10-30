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НовостиОбщество30 октября 2022 10:26

В Уфе пропал 38-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

О местонахождении Артема Шамсутдинова не известно с 29 октября
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе пропал 38-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», в последний раз Артема Шамсутдинова видели 29 октября, когда мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники немедленно забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Приметы: рост 178 см, среднее телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Был одет в темно-серую куртку, черно-синий свитер с белыми полосками, синие джинсы, черные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении Артема Шамсутдинова, просьба сообщить поисковикам по номеру 800-700-54-52 или 112.