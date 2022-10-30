В уфимском аэропорту приземлился самолет с неисправностью крыла

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Сегодня утром, в 06.25 по местному времени, в аэропорту «Уфа» приземлился самолет с неиправностью крыла, следующий по маршруту «Минеральные воды-Уфа» и принадлежащий авиакомпании «Азимут». Уже после посадки капитан воздушного судна заявил, что сработал индикатор неполного выпуска механизации крыла. Впрочем, посадка произошла в штатном режиме, и все пассажиры благополучно отправились по домам.

Сейчас самолет отстранен от полетов и отправлен на выявление и устранение неисправностей.