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НовостиОбщество30 октября 2022 8:50

В Уфе за парковку на мусорных площадках получили штрафы почти 10 тысяч автомобилистов

Размер штрафа за парковку начинается от 1 тысячи рублей для физических лиц
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе почти 10 тысяч водителей получили штрафы за парковку на мусорных площадках. Как уточняли в Центре общественной безопасности Уфы протоколы за административное нарушение были выписаны 9222 автомобилистам.

Напомним, закон о штрафах был принят в 2019 году в связи с тем, что припаркованные автомобили часто мешают проезду специализированной техники по вывозу мусора. Для обычных граждан размер штрафа составляет 1-2 тысячи рублей (при повторном нарушении – 3-4 тысячи), для юридических от 20 до 30 тысяч рублей, и от 35 до 50 при повторном нарушении соответственно.