Хабиров рассказал об основоположнице гребного слалома в Башкирии Валентине Егоровой

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Радий Хабиров рассказал о развитии гребного слалома в республике и его основоположнице – заслуженном тренере Валентине Егоровой.

В рамках своей уже традиционной рубрики «Жизнь замечательных людей» в соцсетях Хабиров поведал, что Валентина Егорова начала работать тренером еще в 1989 году, потом стала преподавать в подростковом клубе «Волна, где учила детей скалолазанию, нырянию, гребле на байдарке и даже верховой езде. А в 1998 году Валентина Егорова стала тренером в Спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ и первым тренером призерки чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Алсу Миназовой

- Ее воспитанники неоднократно побеждали на соревнованиях российского и международного уровней. А с вводом в строй уфимского центра гребного слалома у них появятся новые возможности для профессиональной подготовки и ярких результатов, - отметил Хабиров, добавив, что открытие спортивного объекта планируется в 2024 году.