В Башкирии водитель Kia Picanto вылетел в кювет и погиб, его супруга попала в больницу

Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии водитель Kia Picanto вылетел в кювет и погиб. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло ночью в Ишимбайском районе, на 13 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Там 37-летний водитель Kia Picanto из Стерлитамака не справился с управлением и перевернул машину в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте, его 34-летняя супруга выжила, но получила тяжелые травмы. Ее на скорой увезли в больницу.

В ГИБДД республики уточнили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, в отличие от своей жены, которой ремень спас жизнь.

- Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.