В Башкирии объявили аукцион на ликвидацию свалки в Сибае

Борьба с несанкционированной свалкой в Сибае продолжается уже год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии объявили аукцион на ликвидацию незаконной свалки в Сибае. Уточняется, что свалка в районе Восточного шоссе несанкционированная: ее площадь составляет 12 Га, а объем отходов – около 443 кубометров. Согласно информации с сайта госзакупок, правительство планирует выделить на уборку мусора более 561 млн рублей, при этом средства будут выделены из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Заказчиком выступает Министерство природопользования и экологии республики.

Торги начнутся уже 14 ноября, а 16 ноября будут подведены их итоги. При этом сам полигон должен быть рекультивирован до 15 ноября 2023 года.