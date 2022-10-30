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НовостиОбщество30 октября 2022 6:01

В Башкирии объявили аукцион на ликвидацию свалки в Сибае

Правительство готово выделить на это более 561 млн рублей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Борьба с несанкционированной свалкой в Сибае продолжается уже год

Борьба с несанкционированной свалкой в Сибае продолжается уже год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии объявили аукцион на ликвидацию незаконной свалки в Сибае. Уточняется, что свалка в районе Восточного шоссе несанкционированная: ее площадь составляет 12 Га, а объем отходов – около 443 кубометров. Согласно информации с сайта госзакупок, правительство планирует выделить на уборку мусора более 561 млн рублей, при этом средства будут выделены из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Заказчиком выступает Министерство природопользования и экологии республики.

Торги начнутся уже 14 ноября, а 16 ноября будут подведены их итоги. При этом сам полигон должен быть рекультивирован до 15 ноября 2023 года.