В Башкирии за сутки в воде погибли двое молодых мужчин

Как погибшие оказались в воде, сейчас устанавливают криминалисты

В Башкирии за сутки спасатели извлекли из воды двух мужчин – оба они скончались.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, поздно вечером 29 октября в службу спасения поступил звонок, что в Краснокамском районе из воды вытащили 44-летнего мужчину. Житель села Новый Каинлык увидел в реке Танып тонущего и вытащил его. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, где он через какое-то время скончался в реанимации.

Рано утром 30 октября в Туймазинском районе в озере Кандрыкуль очевидцы заметили тело молодого мужчины – он был уже мертв. Спасатели извлекли труп из воды и передали полицейским. Погибшим оказался 31-летний местный житель. Причины его гибели сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.