Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт30 октября 2022 4:58

ФК «Уфа» завершил вничью матч с «Камазом», отыгравшись на последних минутах

Матч закончился со счетом 2:2
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ФК "Уфа"

Фото: ФК "Уфа"

ФК «Уфа» вничью сыграл матч с «Камазом», причем сумели отыграться на последних минутах матча.

Накануне, 29 октября, в Набережных Челнах состоялся матч между ФК «Уфа» и ФК «Камаз». Матч проходил на домашней арене «камазовцев», и те были уверены в своей победе. Уже в 1 тайме на 36 минуте уфимцы получили первый гол в свои ворота – пенальти безупречно исполнил Александр Гаглоев. Второй гол «Уфе» прилетел уже через 4 минуты от Ильнура Бадртдинова. И вот когда до конца игры начался отсчет на минуты, «Уфа» смогла собраться, провести атаку. На 89 минуте Роман Минаев все же смог размочить счет. В итоге судья добавил еще 4 минуты, которыми воспользовался игрок «Уфы» Эгаш Касинтура и завершил матч со счетом 2:2.

Сейчас в турнирной таблице ФК «Уфа» находится на 12 строчке с 17 очками. Следующий матч пройдет на домашнем поле 6 ноября с нижнекамской командой «Нефтехимик».