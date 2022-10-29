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НовостиОбщество29 октября 2022 16:30

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Барыс» со счетом 5:1

Уфимский клуб одерживает уже шестую победу подряд
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

29 октября «Салават Юлаев» на домашнем льду победил «Барыс».

Уфимский «Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова одерживает уже шестую победу подряд – 29 октября команда на домашнем льду обыграла казахстанский «Барыс» со счетом 5:1.

В первом периоде шайбами отметились Степан Санников и Даниил Алалыкин. Во втором игровом отрезке гости отыграли одну шайбу, но затем пропустили два гола от Сергея Шмелева и Александра Хмелевски. Наконец, в третьем периоде точку в матче поставил Алексей Пустозеров, забивший в ворота «Барыса» пятую шайбу.

Уже 1 ноября уфимская команда на домашнем льду сыграет против «Амура».