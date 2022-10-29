В Башкирии бизнесмена отобрали больше семи тысяч пачек немаркированных сигарет

В Благовещенском районе Башкирии у бизнесмена конфисковали больше семи тысяч пачек немаркированных сигарет.

Необычный случай произошел в Башкирии в феврале 2022 года. «КП-Уфа» стало известно, что у бизнесмена из Благовещенского района республики нашли 7 235 пачек немаркированных сигарет общей стоимостью больше миллиона рублей. Часть из них ввезли из Беларуси.

Бизнесмен продавал «серые» сигареты неизвестного качества дешевле, чем стоят их лицензионные аналоги в обычных магазинах. Вскоре о его аферах узнали полицейские, которые организовали контрольную закупку табака. В ходе обыска у мужчины обнаружили огромное количество контрафактного табака.

Во время следствия мужчина признал вину и раскаялся. За сбыт немаркированной продукции в особо крупном размете его приговорили к двум годам заключения условно и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Сигареты у мужчины конфисковали и уничтожили.