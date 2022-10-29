В Уфе произошел потоп в крупном ТРЦ - видео

Фото: соцсети

Уфимцы выкладывают в соцсетях фото лужи, которая образовалась в ТРЦ «Планета».

По словам очевидцев, необычное ЧП произошло днем 29 октября. Примечательно, что вода падает с потолка прямо на территории фудкорта – и это совсем не смущает обедающих там уфимцев. «Мокрую» зону попросту обнесли красной лентой, чтобы предупредить посетителей ТРЦ об опасности. Также на видео можно заметить женщину с тряпкой и ведром, которая пытается оперативно вытереть образовавшуюся рядом со столами лужу.

Ролик с потопом в торговом центре тут же начали распространять в соцсетях.