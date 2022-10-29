Радий Хабиров поделился очень личным фото

Глава Башкирии опубликовал фотографию сына Фарита, смотрящего фигурное катание по телевизору.

На выходных глава Башкирии Радий Хабиров часто публикует фотографии и посты, никак не связанные с его основной деятельностью. Он делится личными фотографиями, мыслями и идеями.

29 октября Хабиров опубликовал снимок, на котором изображен его старший сын Фарит. Мальчик увлеченно смотрит телевизор.

- Так-то я хотел, чтобы он был борцом. Но вот же, зависает на фигурном катании)), - подписал изображение глава республики.

Напомним, что в начале 2021 года у Хабирова родился еще один сын, которого назвали Тимером.