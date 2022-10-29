Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 13:13

Радий Хабиров поделился очень личным фото

Глава республики опубликовал снимок маленького сына
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии опубликовал фотографию сына Фарита, смотрящего фигурное катание по телевизору.

На выходных глава Башкирии Радий Хабиров часто публикует фотографии и посты, никак не связанные с его основной деятельностью. Он делится личными фотографиями, мыслями и идеями.

29 октября Хабиров опубликовал снимок, на котором изображен его старший сын Фарит. Мальчик увлеченно смотрит телевизор.

- Так-то я хотел, чтобы он был борцом. Но вот же, зависает на фигурном катании)), - подписал изображение глава республики.

Напомним, что в начале 2021 года у Хабирова родился еще один сын, которого назвали Тимером.

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Фото: https://vk.com/radiyhabirov