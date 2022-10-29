В Башкирии разыскивают пропавшего 33-летнего Александра Минагина

В Башкирии разыскивают 33-летнего Александра Минагина, который не выходит на связь.

В поисковом сообществе Башрегионспас сообщили, что молодой мужчина перестал выходить на связь 27 октября. Он выехал на автомобиле серо-синего цвета и перестал выходить на связь с родными и близкими. Указано, что молодой человек в последний раз находился в деревне Нагайбак в Бакалинском районе республики.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы и черные туфли (возможно).

Если вы знаете, где может находиться Александр Минагин, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8 913 3 102 112 или 112.