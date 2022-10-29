Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 11:54

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Также в республике ожидается гололед
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

К концу октября в республику пришла по-настоящему морозная погода. Температура воздуха редко поднимается выше отметки в ноль градусов даже днем, а ночью и вовсе опускается до -11.

В МЧС Башкирии сообщают жителям региона о штормовом предупреждении, которое объявили из-за усиления ветра. По данным ведомства, его скорость может достигать опасных 16-21 метра в секунду.

Также ситуацию усугубляют осадки и гололедица. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и заменить летние покрышки автомобилей на зимние.