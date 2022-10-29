В Уфе водитель Renault Logan сбил 17-летнего парня

В Уфе на улице Бикбая водитель Renault Logan сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе.

В ГИБДД Уфы сообщили, что ДТП с участием несовершеннолетнего произошло днем 28 октября. 57-летний водитель Renault Logan ехал по улице Баязита Бикбая со стороны Жукова и наехал на 17-летнего парня. Примечательно, что авария произошла прямо на пешеходном перекрестке.

В автоинспекции сообщили, что попавший под автомобиль студент получил ушибы. Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего могло произойти ДТП – судя по повреждениям автомобиля, основной удар пришелся на правую переднюю дверь автомобиля.