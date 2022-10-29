В Уфе спасатели помогли мальчику, который надел на палец металлическую шайбу

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты помогли мальчику, который надел на палец металлическую шайбу.

Дети часто играют с предметами, совсем не предназначенными для этого. Как правило, это не приводит к печальным последствиям, но заставляет родителей серьезно понервничать.

Так, в непростую ситуацию попала мама 4-летнего мальчика из Уфы. Молодая женщина позвонила спасателям и попросила их помочь своему сыну – ребенок надел на мизинец металлическую шайбу, а снять ее уже не получилось.

Прибывшие на место спасатели попытались перекусить шайбу инструментом, но она оказалась слишком крепкой. Тогда они с хирургической точностью распилили металлический предмет и освободили палец ребенка.

К слову, мальчик заявил спасателям, что в будущем намерен пополнить их ряды. Сотрудники УГЗ пожелали ему удачи в выборе профессии.