В Стерлитамаке засняли конфликт мужчины с автоматом и двух незнакомцев

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В Стерлитамаке на улице Лазурной камера засняла конфликт трех мужчин.

Судя по всему, странная история произошла вечером 28 октября. В ролике, снятом камерой в домофоне многоэтажки, появляется мужчина с автоматом. Он подбегает к прохожему и начинает избивать его прикладом – тот сразу же падает на землю. После этого нападавший еще несколько раз бьет лежачего. Вскоре к человеку с автоматом подбегает еще один участник конфликта и валит его с ног. После небольшой потасовки третий мужчина убегает в сторону. В итоге за гражданином с автоматом прибегает женщина, которая уводит его.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что, по предварительным данным, оружие в руках мужчины не является боевым. Конфликт между гражданами мог произойти «на почве личной неприязни». Сейчас в инциденте разбираются полицейские.