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НовостиОбщество29 октября 2022 6:22

Тимофей Баженов расскажет о башкирской лошади в эфире ТВ

30 октября состоится премьера цикла передач «Атлас Баженова: Башкортостан»
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

30 октября в Башкирии покажут программу депутата Госдумы и тележурналиста Тимофея Баженова.

Телеведущий Баженов известен публике за счет передач про окружающий мир и науку – ими он начал заниматься в начале 2000-х. В 2021 году он одержал победу на выборах в Госдуму VIII созыва, но не перестает снимать познавательные передачи.

Очередная серия работ Баженова расскажет о Башкирии, куда он приехал по приглашению Радия Хабирова. В передачах он расскажет о людях, природе, культуре и туризме республики. Первая серия цикла будет посвящена башкирской лошади.

Премьера передачи состоится 30 октября в 20.00 по уфимскому времени на телеканале БСТ.