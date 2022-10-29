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НовостиПроисшествия29 октября 2022 6:04

35-летний водитель из Башкирии погиб в ДТП с грузовиком

Авария произошла в Мелеузе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП с Priora и большегрузом MAN в Мелеузе.

Напомним, что авария произошла утром 28 октября в Мелеузе на улице Салавата. По данным ГИБДД республики, 35-летний водитель Priora при выезде на главную дорогу не уступил большегрузу MAN. В результате автомобили столкнулись и вылетели на обочину. Перед этим грузовик снес электроопору, которая упала на Lada Priora. К сожалению, водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», погибшим за рулем Priora оказался местный житель Игорь А. Прощание с ним состоится в Мелеузе 29 октября. У молодого мужчины остались двое детей.