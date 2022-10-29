Двух уфимских автомобилистов жулики обманули почти на 50 тысяч рублей

В МВД Башкирии рассказали об уфимских автомобилистах, которых обманули мошенники.

Первая неприятная история произошла с гражданином, захотевшим приобрести в сети комплект для подушки безопасности и другие автозапчасти. Мужчина нашел в интернете нужные объявление и связался с продавцом на сайте. Незнакомец предложил продолжить общение в мессенджере, привязанном к его другому номеру телефона. В итоге добродушный автолюбитель перевел жулику 18 тысяч рублей за посылку, которую ему никто не отправил.

Вторым обманутым автолюбителем оказался уфимец, пожелавший купить по «акции» колесные диски и получить к ним в подарок покрышки. Мужчина заплатил около 30 тысяч рублей и стал ждать отправки посылки. «Продавец» из интернета в этот момент удалил из сети все свои объявления и перестал выходить на связь с жертвой.

Также в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили об уфимке, которая доверилась сообщению от своей подруги в соцсети. Жулики, взломавшие страницу женщины, попросили у жертвы 15 тысяч рублей в долг. Уфимка поверила и отправила деньги жуликам.

Все трое обманутых мошенниками обратились в полицию.