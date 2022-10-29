В Башкирии в ночном пожаре погибли мужчина и женщина

Фото: МЧС Башкирии

В Миякинском районе Башкирии в ночном пожаре погибли мужчина и женщина.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании в селе Киргиз-Мияки поступил в диспетчерскую в 6.02 по уфимскому времени. На место оперативно прибыли пожарные, добровольцы и медики.

В аварийном ведомстве сообщили, что из-за позднего сообщения о пожаре, к моменту прибытия спасателей происходило открытое горение большей части жилого дома по улице Советской. В 6.20 спасателям удалось локализовать пожар.

К сожалению, на месте пожара сотрудники МЧС обнаружили два тела – мужчины 1977 и женщины 1976 годов рождения. Сейчас оперативная группа и дознаватель МЧС выясняют причины смертельного пожара.

Всего на месте происшествия работали 32 огнеборца и 11 единиц техники.