В Башкирии ввели еще один пакет мер поддержки для мобилизованных

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил сегодня, 28 октября, еще один пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей, сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

По предоставленной информации, семьи призванных в рамках частичной мобилизации получат право на получение сертификата на газификацию жилых домов. Также их освободят от оплаты услуг по вывозу мусора на период мобилизации и предоставят возможность покупать дрова по льготной стоимости.

27 октября Радий Хабиров отметил, что регион выполнил задачи по частичной мобилизации. Сегодня стало известно, что в Башкирии закончилась частичная мобилизация.