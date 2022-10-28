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НовостиОбщество28 октября 2022 16:44

В Башкирии ввели еще один пакет мер поддержки для мобилизованных

Глава республики Радий Хабиров подписал соответствующий документ
Источник:kp.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил сегодня, 28 октября, еще один пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей, сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

По предоставленной информации, семьи призванных в рамках частичной мобилизации получат право на получение сертификата на газификацию жилых домов. Также их освободят от оплаты услуг по вывозу мусора на период мобилизации и предоставят возможность покупать дрова по льготной стоимости.

27 октября Радий Хабиров отметил, что регион выполнил задачи по частичной мобилизации. Сегодня стало известно, что в Башкирии закончилась частичная мобилизация.