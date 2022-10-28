В результате массовой аварии в Уфе госпитализированы трое взрослых и двое детей

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили, что сегодня, 28 октября, в Ленинском районе Уфы произошла крупная авария, в результате которой пострадали пять человек, среди которых было двое детей.

ДТП зарегистрировано около 16:30 на Затонском шоссе. Водитель автомобиля «Ленд Ровер Дискавери Спорт» ехал в сторону Михайловки, когда столкнулся с автомобилями «Мазда 3» и «Лексус RX 350».

В результате ДТП двое детей и водитель из «Мазды», а также водитель «Лексуса» вместе с пассажиром попали в больницу. В настоящий момент причины произошедшего все еще выясняются.