В Башкирии на выходных ожидаются снегопады и похолодание до -12°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 29 октября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовали сегодня сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики стоит ждать облачную погоду с прояснениями. Этой ночью существенных осадков не предвидится, однако уже днем в некоторых районах пройдет небольшой снег с дождем. Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.

Грядущая ночь будет очень холодной, столбики термометров опустятся до -2,-7°, а при прояснениях даже до -12°. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до -1,+4°.

Ночью и утром автомобилистам стоит быть аккуратнее, так как на некоторых участках региональных дорог ожидается дымка, и видимость составит один-два километра.