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НовостиОбщество28 октября 2022 13:48

ГИБДД проведет в Уфе массовые рейды среди водителей

Проверки направлены на предупреждение административных правонарушений
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 29 октября, в Уфе Госавтоинспекция проведет массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как поведали сотрудники ГИБДД, проверки будут направлены на предупреждение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Пристальное внимание инспекторы уделят пресечению вождения в нетрезвом виде и перевозу детей с нарушением требований.

Напомним, в настоящее время в Уфе проводятся рейды по выявлению перевозчиков-нелегалов. Проверки организованы силами нескольких ведомств.