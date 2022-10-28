В Уфе перед судом за подлог предстала экс-начальник отдела «Уфаводоканала»

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В Уфе перед судом предстала экс-начальница одного из отделов «Уфаводоканала». Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2014 году к женщине обратилась знакомая инженер-эколог крупного предприятия. Она попросила помочь в занижении показателей вредных веществ содержащихся в сточных водах, которые принимает «Уфаводоканала».

Та согласилась, и из-за того, что в протоколы испытаний воды вносились заведомо ложные сведения, организация не могла штрафовать за негативное воздействие на окружающую среду на протяжении четырех лет.

Подсудимую признали виновной в преступлении, предусмотренным статьей за служебный подлог. Женщина свою вину признала.

– Суд назначил ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением лабораторно-производственного контроля на два года, – рассказала прокуратура.