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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:50

В Башкирии полицейские пытаются опознать труп без пальца

Тело мужчины нашли в Уфе на улице Бакалинской
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МВД Башкирии

Фото: МВД Башкирии

В МВД Башкирии устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в Советском районе Уфы.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что труп неизвестно мужчины обнаружили еще 9 октября возле торгового комплекса по улице Бакалинской в Уфе. Личность погибшего пытаются установить уже 19 дней – но пока безуспешно. Стражи порядка обратились к жителям республики, которые могут помочь опознать тело мужчины.

На вид погибшему около 40 лет. Рост 170 сантиметров. В день смерти мужчина был одет во все черное – штаны, куртку, кофту и кроссовки. Среди особых примет полицейские указали отсутствие фаланги указательного пальца на левой руке и родинку справа на верхней губе.

Если вы знаете, как зовут умершего, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 112.