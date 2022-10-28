В Башкирии разбился насмерть водитель Lada Priora

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В башкирском городе Мелеуз произошла авария, в которой разбился 35-летний водитель Lada Priora . Об инциденте рассказала пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП случилось на улице Салавата. Согласно одной из версий, мужчина за рулем «Приоры», выехав на главную дорогу, не уступил грузовику MAN. Автомобили столкнулись, и от удара оба улетели в кювет. Большегруз зацепил электроопору, и та упала на «Ладу».

Водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, от которых он, к сожалению, скончался. Водитель грузовика не пострадал.