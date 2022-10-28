Хабиров рассказал об отправившихся на СВО чиновниках из Башкирии

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Вчера, 27 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии с жителями республики рассказал об отправившихся в зону специальной военной операции региональных государственных служащих.

На СВО, как поведал Хабиров, отправились директор Сибайского колледжа искусств Замир Янтурин, который также является и советником главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики, и директор Национальной библиотеки имени Заки Валиди Марат Зулькарнаев.

Руководитель республики также прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону проведения СВО. Глава региона подчеркнул, что отговаривал своего соратника, но тот был непреклонен.