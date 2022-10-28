Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2022 9:58

В Уфе экс-чиновник отсудил 600 тыс. рублей за уголовное преследование

В отношении него в 2017 году было возбуждено дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе бывший чиновник отсудил 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда рассказали корреспонденты «Коммерсантъ-Уфа».

В 2018 году, согласно сообщениям в СМИ, Раилю Еникееву, который занимал пост главы управления по земельным и имущественным отношениям уфимской мэрии, было предъявлено обвинение по статье за злоупотребление полномочиями. Следствие выдвинуло версию о том, что он годом ранее необоснованно снизил задолженность за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа».

Однако в 2019 году дело было прекращено в связи отсутствием состава преступления. Советский районный суд взыскал 600 тысяч рублей компенсации в пользу бывшего чиновника. Данные средства выплатит Федеральное казначейство по Башкирии.