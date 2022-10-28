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Общество28 октября 2022 8:21

В Уфе проводятся рейды по выявлению перевозчиков-нелегалов

Проверки организованы силами нескольких ведомств
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе проводятся рейды по выявлению перевозчиков-нелегалов. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Проверки организованы силами ГИБДД, Минтранса и МВД. Нарушителей выявляют среди водителей микроавтобусов и легковых такси, занимающихся перевозкой пассажиров по межгороду.

Правоохранители отметили, что осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения влечет за собой санкции в виде штрафов, размер которых варьируется от двух до 50 тысяч рублей.