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В Уфе проводятся рейды по выявлению перевозчиков-нелегалов. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Проверки организованы силами ГИБДД, Минтранса и МВД. Нарушителей выявляют среди водителей микроавтобусов и легковых такси, занимающихся перевозкой пассажиров по межгороду.

Правоохранители отметили, что осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения влечет за собой санкции в виде штрафов, размер которых варьируется от двух до 50 тысяч рублей.