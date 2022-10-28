Радий Хабиров заявил о невозможности возвращения многодетных отцов из зоны СВО

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Радий Хабиров рассказал о невозможности возвращения многодетных отцов домой в Башкирию из зоны специальной военной операции. Об этом глава республики поведал во время прямой линии с жителями региона вчера.

Руководитель Башкирии утверждает, что в данном вопросе ему приходится действовать в рамках правовых возможностей, которыми он обладает. А потому вернуть домой возможно только тех мобилизованных, что еще находятся на местах боевого слаживания, но не тех, кто уже участвует в боевых действиях.

Напомним, вчера, 27 октября, состоялась прямая линия главы Башкирии Радия Хабирова с жителями республики, в ходе которой он ответил на ряд актуальных вопросов.