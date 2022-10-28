В Башкирии простятся с погибшими бойцами батальона имени Доставалова

Фото: vk.com/r.f.gazizov

В башкирском городе Стерлитамак состоится церемония прощания с погибшими в ходе специальной военной операции Валентином Волочаевым и Рустамом Разаковым. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Рустем Газизов.

Оба погибших служили в добровольческом батальоне имени майора Александра Доставалова. Прощание с военными состоится на площади ГДК в Стерлитамаке: с Разаковым – с 10.00 до 10.30, с Волочаевым – 11.30 до 12.00.

Напомним, недавно стало известно о гибели в ходе СВО Даниса Ишмуратова из Баймакского района Башкирии. Его отец погиб на подлодке «Курск» в 2000 году.