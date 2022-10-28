Глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал чиновниками отменить новогодние корпоративы

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Глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал чиновниками и руководителям крупных предприятий отменить новогодние корпоративы. Об этом глава региона рассказал в ходе вчерашней прямой линии.

Новогодние торжества в настоящее время, по мнению Хабирова, являются «плясками во время чумы», и потому попросил не устраивать роскошных празднеств с приглашенными артистами. Глава республики посоветовал вместо этого организовать небольшое застолье с песнями по гитару.

Напомним, вчера, 27 октября, состоялась прямая линия главы Башкирии Радия Хабирова с жителями республики, в ходе которой он ответил на ряд актуальных вопросов.