Хабиров: реконструкция Советской площади в Уфе еще не завершена

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Реконструкция Советской площади в Уфе еще не завершена. Об этом в ходе прямой линии с жителями Башкирии рассказал глава республики Радий Хабиров.

11 октября, в День Республики, на Советской площади состоялось открытие памятника командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову. Годом ранее на территори был запущен в работу светомузыкальный фонтан.

Радий Хабиров рассказал, что на Советской площади появится еще ряд объектов. Например, на первых этажах зданий государственных ведомств будут открыты точки башкирской кухни, музейная экспозиция, небольшое кафе. Также на территории планируется проведение ярмарок.