В Башкирии простятся с погибшим в ходе СВО сыном погибшего на подлодке «Курск» Данисом Ишмуратовым

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В Баймакском районе Башкирии проводят в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Даниса Ишмуратова. Об этом рассказали корреспонденты газеты «ЙЭШЛЕК».

Данис – сын мичмана мичмана Фаниса Ишмуратова, который в августе 2000 года погиб на подводной лодке «Курск». Молодого военного похоронят сегодня рядом с отцом в деревне Мерясово.

Напомним, недавно в Чишминском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Динаром Асяевым. Молодой человек был уроженцем села Алкино-2.