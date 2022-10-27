Когда завершится строительство хосписа в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

На прямой линии в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что строительство уфимского хосписа вышло на завершающую стадию. По словам руководителя региона, здание площадью в 13,5 тысяч квадратных метров обойдется в почти миллиард рублей. Деньги на его строительство дают меценаты, жертвую крупные предприятия и простые жители республики.

- Хочу поблагодарить всех тех, кто туда много инвестирует. Хоспис сейчас в высокой стадии готовности: он под крышей, сделана облицовка, и, что самое главное, подготовили всю инженерную инфраструктуру: тепло, газ, свет и все прочее. Сейчас там идут отделочные работы, - заявил Хабиров.

По его словам, сейчас к финансированию проекта подключилась Башкирская содовая компания. В ближайшее время благотворительные средства будут получены.

- Я полагаю, что этот объект будет сдан в первом полугодии 2023 года, и спешка здесь особо не нужна. По сути, это получился большой больничный комплекс. Десятки, сотни тяжело больных людей получат палаты с комфортными условиями, выходы на аллеи, бассейн, - подчеркнул Радий Хабиров.