Хабиров высказался о транспортной реформе в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

Во время прямой линии в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о том, будет ли в Уфе «второй этап» транспортной реформы. Напомним, в октябре 2018 года после назначения на пост врио главы региона он запустил процесс масштабных изменений на рынке пассажирских автобусных перевозок в башкирской столице. С тех пор многие жители города стали массово жаловаться на плохую работу общественного транспорта и такие жалобы появляются в комментариях под постами Хабирова в соцсетях до сих пор.

- Скажу по Уфе. Мы последовательно укрепляли «Башавтотранс». Мы понимали, что это наш перевозчик. Мы ждем еще порядка 60 больших автобусов, часть автобусов, порядка 25-30 в начале декабря еще выйдет. Но мы же не стоим на месте, где-то парка не хватает. Что нас ждет в будущем? В следующем году мы должны перейти на «брутто-контракты». Мы будем заключать договора транспортных услуг с какой-то компанией, там будет «Башавтотранс» будет участвовать. Они будут выполнять рейсы, собирать деньги, а мы будем им платить, - пояснил Хабиров.

По его словам, следующим этапом транспортной реформы станет запуск прямых рейсов из деревень в райцентры по всей Башкирии. Это не коммерческие рейсы, их будут выполнять полностью за государственный счет.