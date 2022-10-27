Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 17:00

Хабиров заявил, что к нему обращались главы предприятий с просьбой «отмазать» от мобилизации

Из его подчиненных, как утверждает глава, таких просьб не поступало
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что к нему обращались с просьбой «отмазать» от частичной мобилизации.

– Не буду скрывать, ко мне обращались руководители больших предприятий. Говорили: «Радий Фаритович, забирают вот этих людей». Я отправлял к военному комиссару. Там разговор короткий, там вы доказываете, что человек вам критически нужен, – заявил руководитель республики в ходе прямой линии.

Руководитель республики отдельно отметил, что никто из его подчиненных с подобной просьбой к нему не обращался.