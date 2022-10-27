Хабиров заявил, что к нему обращались главы предприятий с просьбой «отмазать» от мобилизации

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что к нему обращались с просьбой «отмазать» от частичной мобилизации.

– Не буду скрывать, ко мне обращались руководители больших предприятий. Говорили: «Радий Фаритович, забирают вот этих людей». Я отправлял к военному комиссару. Там разговор короткий, там вы доказываете, что человек вам критически нужен, – заявил руководитель республики в ходе прямой линии.

Руководитель республики отдельно отметил, что никто из его подчиненных с подобной просьбой к нему не обращался.