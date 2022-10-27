Радий Хабиров высказался о судьбе ФК «Уфа»

Фото: Рустем Ахунов

На прямой линии в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров высказался о судьбе футбольного клуба «Уфа». Напомним, недавно республика вошла в состав учредителей клуба, который выступает на данный момент во второй по силе лиге России – ФНЛ. Дело в том, что стали появляться слухи о ликвидации команды и снятии ее с первенства: недавно сотрудникам ФК «Уфа» стали приходить уведомления о сокращении. А еще из-за спортивных результатов у команды сменился главный тренер.

- Начнем с того, что не я проиграл ту игру с «Оренбургом» - это их (тренеров и футболистов – Ред.) решение. Футбольный клуб «Уфа» - это достояние республики. Текущий статус кво какой? Клуб играет в первой лиге. Как он играет – сами видите, смотреть не хочется. Обязательства республики – 200 млн в бюджете сидят, еще 200 млн вне бюджета. Для первой лиги этого достаточно, - заявил Хабиров.

По его словам, клуб «состоялся» благодаря Шамилю Газизову (гендиректор ФК «Уфа»). За более чем 10 лет от республики команда получила более 7 млрд рублей. Сейчас республика стала его учредителем.

- Не мне решать, быть ему (клубу – Ред.) или нет. Я обязан сделать все, что я могу, поскольку это достояние республики. Во-вторых, в текущих условиях – это 400 млн рублей. С учетом коммерческого гения Шамиля Газизова, вполне можно прорваться вперед. Но как они играют, мне не показывает намерения, что они хотят прорваться вперед, - подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что сейчас «не то жирное время, когда мы могли миллиард отправлять туда».