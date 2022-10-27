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В Уфе реконструкция улицы Рыльского начнется до конца 2024 года. Об этом в ходе прямой линии заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Проектирование дорожной сети с окончательной экспертизой будет в марте, и мы в рамках территориального заказа нашего дорожного фонда будем думать, какие деньги найти. Поэтапно будем делать. Идеально будет, конечно, если мы приступим к началу работ в 2023 году. Обещать не буду, но в 2024-ом точно приступим. К благоустройству самой улицы еще не подходили, сперва начнем с дороги. Но заверяю уфимцев, что мы все-таки держим обещания, Рыльского мы будем делать, – заявил Хабиров.