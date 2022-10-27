Денис Пушилин просил у Радия Хабирова выделить ему чиновников для работы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что руководитель ДНР Пушилин просил выделить ему чиновников.

Радий Хабиров часто бывал на территории ДНР еще до вхождения региона в состав России. За это время глава республики стал хорошим товарищем Дениса Пушилина. Регионы обменивались опытом и подписывали договоры о сотрудничестве.

Отвечая на вопрос «КП-Уфа» 27 октября Хабиров признался, что Пушилин просил его выделить ДНР нескольких опытных чиновников.

- Мы с Денисом Владимировичем дружим и взаимодействуем. Он у меня хотел, аккуратно просил. Вот того, того. Я никого не отпустил. Эти люди в системе управления правительства. Это, в некотором роде, вызывает гордость за наших людей. Значит, что-то мы умеем делать – это показатель, - рассказал Хабиров.