Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал слухи о своей отставке

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Глава Башкирий Радий Хабиров высказался о своей отставке и переезде из республики. Руководитель региона в ходе прямой линии прокомментировал слухи о своем новом назначении.

– Если в рамках государственной службы мне будет поручение заниматься чем-то другим – я буду заниматься чем-то другим. Это первое. Второе – я избранный руководитель, и куда-то кидаться я не буду, потому что какая-то часть людей мне поверила и связывает развитие нашей республики со мной. Мне это дорого и важно. Иными словами, будет приказ – шинель наденем, пойдем, куда нам скажут. Пока я работаю главой республики и не собираюсь никуда уходить, – заявил глава Башкирии.