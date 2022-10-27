Радий Хабиров прервал прямую линию с жителями Башкирии из-за обращения Владимира Путина

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров прервал прямую линию с жителями республики из-за обращения выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Валдайского клуба.

Выступления Путина и Хабирова начались практически одновременно – в 17:00 по московскому времени. Руководитель республики уже успел ответить на несколько вопросов журналистов, как вдруг трансляцию пришлось прервать из-за начавшейся речи Путина.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в прямо сейчас. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».