Хабиров рассказал, будет ли снова играть в хоккей после тяжелой травмы

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 27 октября, во время прямой линии в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда вернется на лед после спортивной травмы. Напомним, недавно он во время товарищеского хоккейного матча в Москве он повредил колено, после чего ему сделали операцию в Уфе.

В прямом эфире Хабирову задали вопрос о том, бросит ли он играть в хоккей. В ответ глава республики подчеркнул, что травма колена – первая спортивная травма для него на любительском уровне.

- Не хотелось бы бросать (хоккей – ред.). Если реабилитация пройдет нормально, вернусь. Я каждый раз говорю, что каждому нужно найти для себя свой вид спорта, даже во взрослом возрасте. Это важно, - подчеркнул Хабиров.