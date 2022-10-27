В Уфе пенсионерка сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнего и скрылась с места ДТП

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера утром, 26 октября, в Уфе случилась авария, в которой пострадал несовершеннолетний. О происшествии рассказала пресс-служба ГИББД башкирской столицы.

Сообщается, что 64-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz наехала на 17-летнего студента на улице Ульяновых, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Парень получил различные травмы, его госпитализировали. Водительница, в свою очередь, покинула место аварии.

– По факту ДТП начато разбирательство, в рамках которого будет установлена степень причинения вреда здоровью подростку и в дальнейшем, мера юридической ответственности водителя в соответствии с законодательством, – заявили сотрудники дорожной полиции.