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Происшествия27 октября 2022 15:12

В Уфе пенсионерка сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнего и скрылась с места ДТП

Инцидент случился в Черниковке
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера утром, 26 октября, в Уфе случилась авария, в которой пострадал несовершеннолетний. О происшествии рассказала пресс-служба ГИББД башкирской столицы.

Сообщается, что 64-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz наехала на 17-летнего студента на улице Ульяновых, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Парень получил различные травмы, его госпитализировали. Водительница, в свою очередь, покинула место аварии.

– По факту ДТП начато разбирательство, в рамках которого будет установлена степень причинения вреда здоровью подростку и в дальнейшем, мера юридической ответственности водителя в соответствии с законодательством, – заявили сотрудники дорожной полиции.