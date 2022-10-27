Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа замкнула топ-10 городов России по численности населения. Это следует из результатов Всероссийской переписи населения.

Согласно данным аналитиков, в башкирской столице численность постоянного населения составляет 1 144 800 человек. За межпереписной период Уфа обошла Ростов-на-Дону и Омск. Кстати, Уфа преодолела рубеж в миллион человек населения еще в 1980 году.

Стоит отметить, что по итогам прошедшей переписи лидерами по численности ожидаемо стали Москва (13 миллионов человек) и Санкт-Петербург (5,6 миллионов).