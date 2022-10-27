В Башкирии построят каток почти за 330 млн рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В башкирском городе Баймак построят каток более чем три сотни миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на портале государственных закупок.

Республиканское управление капитального строительства заключит договор с компанией «СБС-Строй». Крытый каток предприятие должно построить до конца июня 2024 года. Цена контракта – 329 997 000 рублей, средства на возведение будут выделены их регионального бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит построить крытое здание площадью 3,6 тысяч квадратных метров с ледовым полем. В нем должны быть расположены все необходимые коммуникации и оборудование. Также предприятие должно выполнить пуско-наладочные работы и предоставить пятилетнюю гарантию на объект.