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Общество27 октября 2022 11:13

Во время частичной мобилизации вступили в брак 80 резервистов из Башкирии

Регистрация проходит в день подачи заявления
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ireksagitov

Фото: vk.com/ireksagitov

Во время частичной мобилизации вступили в брак 80 резервистов из Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

Как поведал чиновник, для решения вопросов заключения брака с мобилизованными и добровольцами, власти региона наладили взаимодействие с ЗАГСами Татарстана, Пензенской, Свердловской и Саратовской областей.

– После консультации и проверки документов, необходимых для регистрации брака в местных отделах ЗАГС, невесты, при содействии администраций муниципалитетов, выезжают в места размещения мобилизованных. Регистрация брака проводится сотрудниками отделов ЗАГС указанных регионов в день подачи заявления, – пояснил Сагитов.