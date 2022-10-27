В Башкирии прогнозируют сухую погоду и заморозки до -8°

Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 28 октября, в Башкирии ожидается сухая погода и заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовали сегодня сотрудники регионального МЧС.

В последний день рабочей недели в республике стоит ждать переменной облачности, существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-западный 2-7 метров в секунду.

Ночью будет очень холодной: столбики термометров покажут 3,-8°. Днем будет теплее: 0, +5°.

Автолюбителям стоит быть внимательнее ночью утром, поскольку ожидается дымка, и видимость составит один-два километра.